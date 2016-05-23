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    Британский минфин прогнозирует "экономический шок" от выхода из ЕС

    Осборн: Британия подвергнется немедленному и глубокому экономическому шоку, который будет создан ею самой

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Выход из ЕС на год ввергнет Великобританию в рецессию и замедлит экономический рост страны на 3,6%. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом  заявил министр финансов Джордж Осборн, представляя проведенное министерством исследование экономических последствий возможного выхода.

    Британия подвергнется "немедленному и глубокому" экономическому шоку, который будет создан ею самой, подчеркнул Осборн.

    Референдум о членстве Британии в ЕС пройдет 23 июня.

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