Британский минфин прогнозирует "экономический шок" от выхода из ЕС

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Выход из ЕС на год ввергнет Великобританию в рецессию и замедлит экономический рост страны на 3,6%. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил министр финансов Джордж Осборн, представляя проведенное министерством исследование экономических последствий возможного выхода.

Британия подвергнется "немедленному и глубокому" экономическому шоку, который будет создан ею самой, подчеркнул Осборн.

Референдум о членстве Британии в ЕС пройдет 23 июня.