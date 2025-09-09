ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис
    Британский авианосец провел учения у берегов Южной Кореи

    Другие страны
    09 сентября, 2025
    • 09:01
    Британский авианосец провел учения у берегов Южной Кореи

    Авианосец ВМС Великобритании "Принц Уэльский" провел учения в международных водах к югу от южнокорейского города Пусан.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на британское посольство в Сеуле.

    В ходе учений были задействованы самолеты F-35B. На борту авианосца может быть размещено до 24 таких истребителей. В ходе тренировок состоялась "демонстрация возможностей авиации". Посол Великобритании в Сеуле заявил, что эти учения показывают уровень сотрудничества Великобритании с Республикой Корея и готовность Лондона "углублять стратегическое партнерство и вносить весомый вклад в архитектуру безопасности региона".

    Экипаж авианосца составляет около 700 человек, всего на нем может быть размещено до 1 600 военнослужащих.

    Помимо этого, Республика Корея и Великобритания провели совместные учения, в которых приняли участие по три корабля с каждой стороны. Их цель состояла в повышении слаженности между ВМС двух стран.

