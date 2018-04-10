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    Британские войска на Кипре приведены в боевую готовность для "удара по Сирии"

    США, Великобритания и Франция могут нанести удар по сирийской территории в течение 24 часов

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Британские войска, которые базируются на Кипре, приведены в боевую готовность для "удара по Сирии".

    Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, США, Великобритания и Франция могут нанести удар по сирийской территории в течение 24 часов. Стоит отметить, что официального подтверждения этим данным нет.

    Напомним, что в акватории Средиземного моря находятся несколько американских военных кораблей, в том числе эсминцы USS Donald Cook и Porter 7.

    10 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Белый дом примет решение о применении военной силы против Сирии в течение 24-48 часов.

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