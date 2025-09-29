Британские ВМС сообщили об обстреле судна у берегов Йемена

Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    • 29 сентября, 2025
    • 19:01
    Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил об обстреле судна в 128 морских милях к юго-востоку от йеменского портового города Аден.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении центра.

    "Военные власти сообщают, что судно поражено неизвестным снарядом. По сообщениям, судно охвачено огнем", - сообщили в UKMTO.

    Ранее центр информировал, что экипаж доложил о "всплеске и дыме на расстоянии за кормой судна".

    Одновременно агентство Reuters сообщает со ссылкой на британскую компанию Ambrey, специализирующуюся на морской безопасности, что атаке в 120 морских милях к юго-востоку от Адена подверглось грузовое судно под флагом Нидерландов.

