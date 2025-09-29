Британские ВМС сообщили об обстреле судна у берегов Йемена
Другие страны
- 29 сентября, 2025
- 19:01
Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил об обстреле судна в 128 морских милях к юго-востоку от йеменского портового города Аден.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении центра.
"Военные власти сообщают, что судно поражено неизвестным снарядом. По сообщениям, судно охвачено огнем", - сообщили в UKMTO.
Ранее центр информировал, что экипаж доложил о "всплеске и дыме на расстоянии за кормой судна".
Одновременно агентство Reuters сообщает со ссылкой на британскую компанию Ambrey, специализирующуюся на морской безопасности, что атаке в 120 морских милях к юго-востоку от Адена подверглось грузовое судно под флагом Нидерландов.
