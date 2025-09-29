İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Britaniya HDQ Yəmən sahillərində bir gəminin atəşə tutulduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    • 29 sentyabr, 2025
    • 19:27
    Böyük Britaniya Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Dəniz Ticarət Daşımaları Koordinasiya Mərkəzi (UKMTO) Ədən yaxınlığında bir gəminin atəşə tutulması barədə məlumat yayıb.

    "Report" xəbər verir ki, mərkəzin açıqlamasında gəminin naməlum mərmi ilə vurulduğu deyilir.

    Bundan əvvəl mərkəz gəmi heyətinin tüstü müşahidə etdiyini açıqlamışdı.

    Eyni zamanda, "Reuters" agentliyi dəniz təhlükəsizliyi üzrə ixtisaslaşmış Britaniyanın "Ambrey" şirkətinə istinadən bildirib ki, Ədənin 120 dəniz mili cənub-şərqində Niderland bayrağı altında üzən yük gəmisi hücuma məruz qalıb.

    Kral Donanmasının Dəniz Ticarət Əməliyyatları Mərkəzi gəmi Yəmən
    Британские ВМС сообщили об обстреле судна у берегов Йемена

