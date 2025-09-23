Британские ВМС сообщили об инциденте с судном недалеко от побережья Йемена

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил об инциденте с судном, произошедшем недалеко от йеменского портового города Аден.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в публикации, размещенной на сайте центра.

"UKMTO получил уведомление об инциденте, случившемся в 120 морских милях к востоку от йеменского Адена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж зафиксировал "всплески, а также звук взрыва вблизи судна".

Согласно сообщению, судно не пострадало и "движется к следующему порту захода", члены его команды находятся в безопасности. В связи с этим в UKMTO рекомендовали судам "соблюдать осторожность" и информировать центр о любой "подозрительной активности".

После обострения конфликта в секторе Газа в 2023 году хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива.