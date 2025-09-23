Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Британские ВМС сообщили об инциденте с судном недалеко от побережья Йемена

    Другие страны
    • 23 сентября, 2025
    • 11:35
    Британские ВМС сообщили об инциденте с судном недалеко от побережья Йемена

    Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил об инциденте с судном, произошедшем недалеко от йеменского портового города Аден.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в публикации, размещенной на сайте центра.

    "UKMTO получил уведомление об инциденте, случившемся в 120 морских милях к востоку от йеменского Адена", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что экипаж зафиксировал "всплески, а также звук взрыва вблизи судна".

    Согласно сообщению, судно не пострадало и "движется к следующему порту захода", члены его команды находятся в безопасности. В связи с этим в UKMTO рекомендовали судам "соблюдать осторожность" и информировать центр о любой "подозрительной активности".

    После обострения конфликта в секторе Газа в 2023 году хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива.

    UKMTO Великобритания Красное море порт Аден Йемен хуситы "Ансар Аллах" инцидент

    Последние новости

    11:48

    В Карабахе и Восточном Зангезуре создают свободные от болезней животных зоны

    Здоровье
    11:42
    Фото

    Начальник Генштаба посетил в Беларуси могилу Национального героя Азербайджана

    Армия
    11:40
    Фото

    АБИФ и ARGS Holding инвестируют в развитие стекольного производства в Азербайджане

    Бизнес
    11:40

    Азербайджан объявил имя своего представителя на детском "Евровидении-2025"

    Kультурная политика
    11:35

    Британские ВМС сообщили об инциденте с судном недалеко от побережья Йемена

    Другие страны
    11:32
    Фото

    АБИФ и Basalt Group вложатся в производство базальта в Азербайджане

    Бизнес
    11:31

    Азербайджан и Иран подтвердили намерение расширять сотрудничество - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    11:29

    АПБА: Азербайджан получил статус страны, свободной от болезней птиц и животных

    Здоровье
    11:22
    Фото

    Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в сфере образования

    Наука и образование
    Лента новостей