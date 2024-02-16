Британские ВМС сообщили о новом нападении неизвестных на судно у берегов Йемена

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о новом нападении на судно у побережья Йемена.

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о новом нападении на судно у побережья Йемена.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт UKMTO, инцидент произошел к северо-западу от порта Аль-Муха.

"UKMTO получил уведомление об инциденте в 72 морских милях к северо-западу от города Аль-Муха в Йемене. Власти расследуют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности", - говорится в распространенном документе.