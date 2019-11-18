​Британские власти задержали в проливе Ла-Манш 39 мигрантов

Британские пограничники в воскресенье задержали в проливе Ла-Манш четыре лодки с 39 мигрантами, которые пытались добраться до берегов Соединенного Королевства.

Как передает Report, об этом сообщает британское издание Evening Standard со ссылкой на представителя министерства внутренних дел.

По данным газеты, первая лодка была задержана приблизительно в 4.40 по местному времени, в ней находились девять человек. Вторую лодку с еще пятью мигрантами задержали в 6 утра по местному времени. В третьей лодке было 11 человек, в четвертой – 14.

Как отметила представитель МВД Великобритании, все задержанные представились выходцами из Ирана. По ее словам, мигранты пройдут медицинский осмотр, после чего их передадут сотрудникам миграционной службы в Дувре.