Британские спецслужбы сообщили об атаках иранских и российских хакеров

Хакерские группировки, связанные с Ираном и Россией, осуществляют атаки на британские правительственные и неправительственные организации, оборонные структуры, университеты и аналитические центры.
Как передает
"Российская группировка SEABORGIUM (также известная как Callisto Group, TA446, COLDRIVER и TAG-53) и иранская TA453 (также известная как APT42, Charming Kitten, Yellow Garuda и ITG18) продолжают успешно осуществлять узконаправленные фишинговые атаки против организаций и частных лиц в Великобритании, а также других представляющих для них интерес регионах с целью сбора информации", - утверждается в сообщении, размещенном на сайте центра.
Отмечает, что хакеры собирают сведения о потенциальных жертвах в социальных сетях и в профессиональных сетевых сообществах, чтобы определить их круг знакомств, профессиональные и личные интересы, чтобы затем осуществить сложную фишинговую атаку.
Для борьбы с этой методикой взлома сотрудники центра рекомендуют сохранять бдительность, использовать сложные и разнообразные пароли, двухфакторную аутентификацию, а также своевременно устанавливать обновления на всех устройствах, а также использовать сервисы, сканирующие письма на предмет подозрительных вложений и ссылок.