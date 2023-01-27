Британские спецслужбы сообщили об атаках иранских и российских хакеров

Хакерские группировки, связанные с Ираном и Россией, осуществляют атаки на британские правительственные и неправительственные организации, оборонные структуры, университеты и аналитические центры.

Хакерские группировки, связанные с Ираном и Россией, осуществляют атаки на британские правительственные и неправительственные организации, оборонные структуры, университеты и аналитические центры.

Как передает Report со ссылкой на сайт Национального центра кибербезопасности Великобритании, об этом говорится в информации спецслужбы. Указывается, что жертвами злоумышленников могут также стать журналисты, политические активисты и политики.

"Российская группировка SEABORGIUM (также известная как Callisto Group, TA446, COLDRIVER и TAG-53) и иранская TA453 (также известная как APT42, Charming Kitten, Yellow Garuda и ITG18) продолжают успешно осуществлять узконаправленные фишинговые атаки против организаций и частных лиц в Великобритании, а также других представляющих для них интерес регионах с целью сбора информации", - утверждается в сообщении, размещенном на сайте центра.

Отмечает, что хакеры собирают сведения о потенциальных жертвах в социальных сетях и в профессиональных сетевых сообществах, чтобы определить их круг знакомств, профессиональные и личные интересы, чтобы затем осуществить сложную фишинговую атаку.

Для борьбы с этой методикой взлома сотрудники центра рекомендуют сохранять бдительность, использовать сложные и разнообразные пароли, двухфакторную аутентификацию, а также своевременно устанавливать обновления на всех устройствах, а также использовать сервисы, сканирующие письма на предмет подозрительных вложений и ссылок.