​Британские солдаты могут быть обвинены в пытках мирных жителей в Ираке

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Сотни солдат и офицеров британской армии, принимавших участие в войне в Ираке с 2003 по 2009 годы, могут обвинить в убийствах и пытках мирных жителей республики.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом местным СМИ сообщил Марк Уорвик, глава специальной комиссии, учрежденной министерством обороны Великобритании для расследования соответствующих преступлений.

По его словам, всего комиссии известно о 1,5 тыс. пострадавших в результате незаконных действий со стороны британских военных в Ираке, при этом в их числе - родственники 200 "незаконно убитых" мирных жителей Ирака. "В настоящее время мы расследуем серьезные преступления, в том числе убийства и, как мне кажется, сумеем получить серьезные доказательства, чтобы впоследствии представить их Королевской прокуратуре для дальнейшего рассмотрения и предъявления официальных обвинений", - сообщил Уорвик телеканалу Sky News.