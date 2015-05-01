Британские консерваторы не откажутся от референдума о выходе из ЕС

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Консервативная партия Великобритании ни при каких условиях не откажется от идеи проведения референдума по выходу из Европейского союза (ЕС), в то время как лейбористы предупреждают о катастрофичных последствиях такого плебисцита. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, заявили лидеры двух ведущих британских партий, выступая на последних непрямых телевизионных дебатах перед намеченными на 7 мая всеобщими парламентскими выборами.

"Мы проведем референдум до конца 2017 года, и британские граждане примут решение. Это наша "красная линия", мы от этого не откажемся", - подчеркнул лидер консерваторов, премьер-министр Дэвид Кэмерон, отвечая на вопрос, какими предвыборными обещаниями он готов поступиться ради формирования коалиции.

"Для бизнеса и для семей это будет катастрофой", - сказал в свою очередь лидер лейбористов Эд Милибэнд, предупредив, что миллионы людей в Великобритании зависят от установившихся экономических связей между Великобританией и ЕС.

Согласно опросам общественного мнения, ни консерваторы, ни лейбористы не могут гарантировать решающего большинства из 326 депутатских мандатов в 650-местной Палате общин. Это не исключает, что для того, чтобы получить право сформировать правительство, партиям придется идти на создание коалиции с другими политическими силами.