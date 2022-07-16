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Британская разведка: Россия делала преждевременные и ложные заявления об успехе

Британская разведка: Россия делала преждевременные и ложные заявления об успехе Российские наступательные операции по-прежнему ограничены по своему размаху и масштабу, а боевые действия к западу от Лисичанска сосредоточены в Северске и Бахмуте.
Другие страны
16 июля 2022 г. 09:39
Британская разведка: Россия делала преждевременные и ложные заявления об успехе

Российские наступательные операции по-прежнему ограничены по своему размаху и масштабу, а боевые действия к западу от Лисичанска сосредоточены в Северске и Бахмуте.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, ранее Россия делала преждевременные и ложные заявления об успехе. "Вероятно, это, по крайней мере частично, направлено на то, чтобы продемонстрировать успех внутренней аудитории и укрепить боевой дух", - считают в Минобороны.

По данным британской разведки, ВСУ успешно отражают атаки России с тех пор, как Лисичанск оказался под контролем российской стороны, а украинская оборонительная линия была укорочена и выпрямлена. "Это позволило сконцентрировать силы и вести огонь против уменьшенных атак России и сыграло важную роль в уменьшении импульса РФ", - говорится в сообщении.

Ранее британская разведка сообщала, что российская армия после захвата Лисичанска продвигается в сторону Славянска и попытается взять Северск и Бахмут.

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