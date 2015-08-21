Британская разведка рассекретила данные о советском агенте

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Согласно рассекреченным документам британской разведки, в годы Второй мировой войны один из британских агентов - Седрик Белфрадж - работал на советскую разведку, но так и не был привлечен к ответственности за это, сообщает Report со ссылкой на Би-Би-Си.

Руководство британской разведки поступило так из опасений, что неминуемый скандал мог бы серьезно повредить репутации правительства.

Из рассекреченных документов следует, что МИ-5 не осознавала полный масштаб ущерба, нанесенного Белфраджем.

По мнению историков, Седрик Белфрадж был для советских спецслужб не менее ценным агентом, чем "Кембриджская пятерка" – члены британского истэблишмента, которые шпионили в пользу Советского Союза в 1930-е – 50-е годы.