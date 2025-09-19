Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Другие страны
    • 19 сентября, 2025
    • 03:45
    Британская разведка будет нанимать агентов в даркнете через собственный портал

    Служба внешней разведки Соединенного Королевства MI6 запустила портал в даркнете для вербовки агентов, в том числе в России.

    Как передает Report, об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

    Платформа получила название Silent Courier. Официальной целью ее запуска заявлено "обеспечение национальной безопасности через облегчение рекрутинга в разведывательном ведомстве".

    Ожидается, что 19 сентября о новом портале официально объявит глава MI6 Ричард Мур в ходе выступления в Стамбуле.

    Britaniya kəşfiyyatı yeni agentlərin cəlb olunması üçün "darknet"də portal yaradacaq

