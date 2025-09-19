Британская разведка будет нанимать агентов в даркнете через собственный портал

Служба внешней разведки Соединенного Королевства MI6 запустила портал в даркнете для вербовки агентов, в том числе в России.

Как передает Report, об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Платформа получила название Silent Courier. Официальной целью ее запуска заявлено "обеспечение национальной безопасности через облегчение рекрутинга в разведывательном ведомстве".

Ожидается, что 19 сентября о новом портале официально объявит глава MI6 Ричард Мур в ходе выступления в Стамбуле.