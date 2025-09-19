Britaniya kəşfiyyatı yeni agentlərin cəlb olunması üçün "darknet"də portal yaradacaq
Digər ölkələr
- 19 sentyabr, 2025
- 03:51
Britaniya Xarici Kəşfiyyat Xidməti ("MI6") xarici casusların cəlb olunması məqsədilə "darknet"də "Silent Courier" adlı xüsusi platforma yaratmağı planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times" qəzeti məlumat yayıb.
Məlumata görə, "Silent Courier" adlı yeni platforma potensial agentlərə "MI6" ilə təhlükəsiz şəkildə əlaqə qurmağa və gizli məlumatları ötürməyə imkan verəcək. Bu üsul şəxsi görüşlərlə bağlı risklərdən yayınmağa kömək edəcək.
Nəşr yazır ki, "MI6"nın rəhbəri Riçard Mur xüsusilə Rusiyadan və digər "düşmən dövlətlər"dən agentlərin cəlb olunmasında maraqlıdır. "Silent Courier" portalına giriş üzrə təlimat "MI6"nın rəsmi "YouTube" kanalında cümə günü paylaşılacaq.
Son xəbərlər
04:53
Kim Çen İn pilotsuz uçuş aparatlarının sınaqlarını izləyibDigər ölkələr
04:13
WSJ: Rəsmi Ər-Riyad Vaşinqtona inamını itirib və yeni təhlükəsizlik tərəfdaşları axtarırDigər ölkələr
03:51
Britaniya kəşfiyyatı yeni agentlərin cəlb olunması üçün "darknet"də portal yaradacaqDigər ölkələr
03:24
ABŞ Kamçatkadakı zəlzələdən sonrakı sunami xəbərdarlığını ləğv edibDigər ölkələr
02:44
Türkiyənin iki vilayətində meşəlik ərazidə yağın başlayıbRegion
02:15
ABŞ Dövlət Departamenti "Javelin" raket komplekslərinin Polşaya mümkün satışını təsdiqləyibDigər ölkələr
01:34
Hakan Fidan: ABŞ-nin İsrailin yürütdüyü siyasət üzərində təsiri düşünüldüyü qədər də güclü deyilRegion
01:26
Merts: Almaniya İsrailin Qəzza zolağındakı hərəkətlərini soyqırımı hesab etmirDigər ölkələr
01:01