    Britaniya kəşfiyyatı yeni agentlərin cəlb olunması üçün "darknet"də portal yaradacaq

    • 19 sentyabr, 2025
    • 03:51
    Britaniya kəşfiyyatı yeni agentlərin cəlb olunması üçün darknetdə portal yaradacaq

    Britaniya Xarici Kəşfiyyat Xidməti ("MI6") xarici casusların cəlb olunması məqsədilə "darknet"də "Silent Courier" adlı xüsusi platforma yaratmağı planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times" qəzeti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, "Silent Courier" adlı yeni platforma potensial agentlərə "MI6" ilə təhlükəsiz şəkildə əlaqə qurmağa və gizli məlumatları ötürməyə imkan verəcək. Bu üsul şəxsi görüşlərlə bağlı risklərdən yayınmağa kömək edəcək.

    Nəşr yazır ki, "MI6"nın rəhbəri Riçard Mur xüsusilə Rusiyadan və digər "düşmən dövlətlər"dən agentlərin cəlb olunmasında maraqlıdır. "Silent Courier" portalına giriş üzrə təlimat "MI6"nın rəsmi "YouTube" kanalında cümə günü paylaşılacaq.

    Британская разведка будет нанимать агентов в даркнете через собственный портал

