Британская полиция задержала несколько человек по подозрению в причастности к нападению в центре Лондона

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Британская полиция провела cегодня серию рейдов и задержала несколько человек по подозрению в причастности к нападению в центре Лондона, жертвами которого стали семь человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, подозреваемые были задержаны в районах Ньюэм и Баркинг в Лондоне. По сообщению следствия, у задержанных изъято большое количество материалов, имеющих отношение к совершенному теракту.

В полиции также заявили, что идентифицировали личности трех человек, совершивших нападение - их имена будут преданы огласке "как только это станет возможным".

Вечером 3 июня в центре Лондона фургон, двигавшийся на высокой скорости, наехал на тротуар и сбил нескольких пешеходов. Фургон после этого проехал по мосту и остановился недалеко от расположенного рядом с мостом рынка Боро-маркет. Выскочившие из него мужчины напали с ножами на прохожих.

Всего, по официальным данным, погибли как минимум семь человек, десятки получили ранения. Среди погибших - два иностранца, граждане Франции и Канады. Среди раненых - четыре сотрудника полиции.