Британская полиция задержала еще двоих по делу о теракте в лондонском метро

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Еще два человека задержаны по делу о теракте в лондонском метро, общее число задержанных составило пять человек.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил по телефону представитель Скотланд-Ярда.

"Следователи, занимающиеся расследованием теракта на станции Parsons Green, сегодня утром в Уэльсе произвели еще два задержания. Арестованы 48-летний и 30-летний мужчина, проводятся обыски" - заявил он.

По его словам, задержания произвели сотрудники контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда.

Напомним, что в минувшую пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Число пострадавших в субботу возросло до 30 человек, получивших не угрожающие жизни ранения и ожоги. По данным полиции, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.