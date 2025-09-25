Британская полиция эвакуирует жителей Суиндона после взрыва в промзоне
Другие страны
- 25 сентября, 2025
- 10:26
В промышленной зоне города Суиндона (на юго-западе Англии - ред.) прогремел взрыв и пожар.
Как передает Report, об этом сообщают британские СМИ.
Сообщается, что взрыв произошел на одном из складов.
Чрезвычайные службы работают на месте инцидента. На место происшествия прибыли по меньшей мере десять пожарных и других специализированных машин.
Людей, живущих рядом с промзоной, призвали закрыть окна и не приближаться к ней из соображений безопасности. Очевидцы рассказали, что в момент взрыва ощутили, как их дома затряслись.
