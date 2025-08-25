Британская полиция арестовала 140 человек во время карнавала

О нас

25 августа 2025 г. 03:45
Первый день карнавала в Ноттинг-Хилле в Лондоне завершился 140 арестами - на 40% больше, чем год назад.

Как передает Report, об этом пишет издание Daily Mail.

В публикации сказано о том, что cреди нарушений - нападения на полицейских, хранение оружия и наркотиков, а также сексуальные преступления.

“Мы фиксируем рост числа инцидентов, но продолжим применять все доступные меры для обеспечения безопасности”, - заявили в полиции.

По данным ведомства, 15 арестов связаны с нападениями на сотрудников полиции. Один из пострадавших офицеров был госпитализирован с травмой руки.

Версия на азербайджанском языке Londonda keçirilən karnavalda 140 nəfər həbs edilib

