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Британская почта представила первые марки с изображением Карла III

Британская почта представила первые марки с изображением Карла III Королевская почта Великобритании представила первые марки с изображением короля Карла III.
Другие страны
8 февраля 2023 г. 12:01
Британская почта представила первые марки с изображением Карла III

Королевская почта Великобритании представила первые марки с изображением короля Карла III.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила газета Times.

По ее данным, монарх изображен на марке в профиль лицом влево. Традиция подобного изображения монарха сохраняется со времен появления в 1840 году первой почтовой марки Penny Black с портретом королевы Виктории. "Эта марка выделяется тем, что на ней нет никаких украшений, нет короны, просто лицо человека на простом фоне", - заявил директор Королевской почты по связям с общественностью Дэвид Голд.

На марке представлена адаптированная версия портрета Карла III, выполненного художником Мартином Дженнингсом по заказу Королевского монетного двора. Новая марка станет частью выставочной экспозиции в Почтовом музее Лондона. Выставка продлится до 3 сентября 2023 года.

Марки с портретом Карла III поступят в продажу 4 апреля, однако почтовые отделения не будут продавать их, пока не закончатся имеющиеся запасы с портретом Елизаветы II. В определенный период времени марки с изображениями действующего и предыдущего монархов будут находиться в обращении одновременно.

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