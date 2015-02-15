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    ​Британская контрразведка набирает русскоговорящих сотрудников

    Кандидаты должны быть гражданами Великобритании

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Британская контрразведывательная служба MI5 из-за ухудшения отношений Москвы и Лондона объявили набор русскоговорящих сотрудников.

    Как передает Report, об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на сайт MI5.

    Кандидаты должны быть гражданами Великобритании. Издание сообщает, что в обязанности работников контрразведки будут входить прослушивание записей телефонных разговоров и чтение перехваченных документов, а также поиск зацепок, помогающих понять российские власти. В своей работе они будут иметь дело с "терроризмом", "шпионажем" и "потенциальными угрозами национальной безопасности".

    Процесс трудоустройства с многочисленными тестами и собеседованиями может занять до девяти месяцев. Зарплата новых сотрудников составит 30 тыс. фунтов.

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