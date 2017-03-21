Британия запретила провоз электроники в самолетах на рейсах из шести стран

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Запрет на провоз мобильной электроники в салонах следующих в Британию самолетов касается рейсов из шести стран: Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении официального представителя канцелярии премьера.

О том, что Британия вслед за США собирается запретить провоз некоторых электронных устройств на борту следующих в Соединенное Королевство самолетов, сообщил ранее телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники. По данным телеканала, запрет связан с некой угрозой.

Представитель канцелярии премьера отмечает, что Британия приняла решение о введении ограничений после консультаций с США.