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    Британия запретила провоз электроники в самолетах на рейсах из шести стран

    Запрет связан с некой угрозой

    Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Запрет на провоз мобильной электроники в салонах следующих в Британию самолетов касается рейсов из шести стран: Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении официального представителя канцелярии премьера.

    О том, что Британия вслед за США собирается запретить провоз некоторых электронных устройств на борту следующих в Соединенное Королевство самолетов, сообщил ранее телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники. По данным телеканала, запрет связан с некой угрозой.

    Представитель канцелярии премьера отмечает, что Британия приняла решение о введении ограничений после консультаций с США.

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