Британия заключила соглашение о возвращении архипелага Чагос под суверенитет Маврикия

Соединенное Королевство и Маврикий заключили соглашение о возвращении архипелага Чагос в центре Индийского океана под суверенитет Маврикия, что положило конец десятилетиям споров и международных судебных разбирательств.

Соединенное Королевство и Маврикий заключили соглашение о возвращении архипелага Чагос в центре Индийского океана под суверенитет Маврикия, что положило конец десятилетиям споров и международных судебных разбирательств.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении британского правительства.

Как уточняется, совместная британско-американская военная база на самом большом острове архипелага - Диего-Гарсиа - продолжит действовать.

"Великобритания и Маврикий достигли исторического соглашения, чтобы сохранить стратегически важную военную базу Великобритании и США на Диего-Гарсии, которая играет ключевую роль для региональной стабильности и международной безопасности", - отмечается в сообщении.

Местные СМИ отмечают, что вопрос базы был основным во время переговоров на фоне растущего геополитического соперничества в регионе стран Запада, Индии и Китая.