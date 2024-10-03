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Британия заключила соглашение о возвращении архипелага Чагос под суверенитет Маврикия

Британия заключила соглашение о возвращении архипелага Чагос под суверенитет Маврикия Соединенное Королевство и Маврикий заключили соглашение о возвращении архипелага Чагос в центре Индийского океана под суверенитет Маврикия, что положило конец десятилетиям споров и международных судебных разбирательств.
Другие страны
3 октября 2024 г. 15:38
Британия заключила соглашение о возвращении архипелага Чагос под суверенитет Маврикия

Соединенное Королевство и Маврикий заключили соглашение о возвращении архипелага Чагос в центре Индийского океана под суверенитет Маврикия, что положило конец десятилетиям споров и международных судебных разбирательств.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении британского правительства.

Как уточняется, совместная британско-американская военная база на самом большом острове архипелага - Диего-Гарсиа - продолжит действовать.

"Великобритания и Маврикий достигли исторического соглашения, чтобы сохранить стратегически важную военную базу Великобритании и США на Диего-Гарсии, которая играет ключевую роль для региональной стабильности и международной безопасности", - отмечается в сообщении.

Местные СМИ отмечают, что вопрос базы был основным во время переговоров на фоне растущего геополитического соперничества в регионе стран Запада, Индии и Китая.

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