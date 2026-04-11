Британия заинтересована в применении украинских оборонных разработок

Украина может усилить свои позиции благодаря экспорту собственных оборонных разработок в страны Запада.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, такое мнение выразил заместитель министра обороны Великобритании Алистер Карнс в ходе визита в Киев.

По его словам, Лондон заинтересован во внедрении украинских разработок в Вооруженные силы Соединенного Королевства, а также армии стран- союзников по НАТО.

Карнс подчеркнул, что украинские технологические решения, в частности, в сфере противодействия беспилотникам, являются одними из лучших в мире.

"Мы должны помочь Украине продавать эти системы на Западе, чтобы наращивать промышленные мощности и гарантировать, что у нее есть ресурсы для победы", - отметил британский чиновник.

Карнс также подтвердил, что Лондон продолжит поддерживать Киев в российско-украинском конфликте, а британские власти выступают за углубление сотрудничества в сфере безопасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об открытии в европейских государствах экспортных центров оружия собственного производства.

По его словам, в Украине на данный момент функционирует около 450 компаний-производителей дронов.