Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Другие страны
    • 11 апреля, 2026
    • 18:35
    Британия заинтересована в применении украинских оборонных разработок

    Украина может усилить свои позиции благодаря экспорту собственных оборонных разработок в страны Запада.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, такое мнение выразил заместитель министра обороны Великобритании Алистер Карнс в ходе визита в Киев.

    По его словам, Лондон заинтересован во внедрении украинских разработок в Вооруженные силы Соединенного Королевства, а также армии стран- союзников по НАТО.

    Карнс подчеркнул, что украинские технологические решения, в частности, в сфере противодействия беспилотникам, являются одними из лучших в мире.

    "Мы должны помочь Украине продавать эти системы на Западе, чтобы наращивать промышленные мощности и гарантировать, что у нее есть ресурсы для победы", - отметил британский чиновник.

    Карнс также подтвердил, что Лондон продолжит поддерживать Киев в российско-украинском конфликте, а британские власти выступают за углубление сотрудничества в сфере безопасности.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об открытии в европейских государствах экспортных центров оружия собственного производства.

    По его словам, в Украине на данный момент функционирует около 450 компаний-производителей дронов.

    Алистер Карнс Владимир Зеленский Великобритания Украина производство дронов
    Britaniya Ukraynanın müdafiə sistemlərindən istifadə etməkdə maraqlıdır

