Британия ввела санкции в отношении шести граждан и двух компаний РФ

Великобритания ввела санкции в отношении шести граждан и двух компаний России.

Великобритания ввела санкции в отношении шести граждан и двух компаний России.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Они подозреваются в незаконной деятельности в киберпространстве.

Из списка, распространенного МИД Соединенного Королевства, Лондон подозревает российскую компанию Zservers в причастности к совершению кибератак с помощью вредоносных программ-вымогателей. В черный список также попал российский провайдер Xhost Internet Solutions, который якобы принадлежит и используется компанией Zservers.