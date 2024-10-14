Британия ввела санкции против иранского космического агентства

Великобритания ввела санкции против космического агентства Ирана.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Великобритании.
Отмечается что санкции коснулись и шести иранских военачальников.
Под рестрикции, подразумевающие запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов в случае их обнаружения, подпали главнокомандующий иранской армией генерал-лейтенант Абдулрахим Мусави, бригадный генерал Мохаммад Хоссейн Дадрас, командующий ВВС Ирана бригадный генерал Хамид Вахеди, глава разведывательной службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Мохаммад Каземи, контр-адмирал Хабиболла Сайяри и бригадный генерал Али-Мохаммад Наини.