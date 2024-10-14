Британия ввела санкции против иранского космического агентства

Великобритания ввела санкции против иранского космического агентства.

Великобритания ввела санкции против космического агентства Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Великобритании.

Отмечается что санкции коснулись и шести иранских военачальников.

Под рестрикции, подразумевающие запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов в случае их обнаружения, подпали главнокомандующий иранской армией генерал-лейтенант Абдулрахим Мусави, бригадный генерал Мохаммад Хоссейн Дадрас, командующий ВВС Ирана бригадный генерал Хамид Вахеди, глава разведывательной службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Мохаммад Каземи, контр-адмирал Хабиболла Сайяри и бригадный генерал Али-Мохаммад Наини.