О нас

Британия ввела санкции против иранского космического агентства

Британия ввела санкции против иранского космического агентства Великобритания ввела санкции против иранского космического агентства.
Другие страны
14 октября 2024 г. 15:59
Британия ввела санкции против иранского космического агентства

Великобритания ввела санкции против космического агентства Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Великобритании.

Отмечается что санкции коснулись и шести иранских военачальников.

Под рестрикции, подразумевающие запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов в случае их обнаружения, подпали главнокомандующий иранской армией генерал-лейтенант Абдулрахим Мусави, бригадный генерал Мохаммад Хоссейн Дадрас, командующий ВВС Ирана бригадный генерал Хамид Вахеди, глава разведывательной службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Мохаммад Каземи, контр-адмирал Хабиболла Сайяри и бригадный генерал Али-Мохаммад Наини.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Britaniya İranın altı komandirinə sanksiya tətbiq edib

Самое читаемое

В Азербайджане начиная с вечера завтрашнего дня снизится температура воздуха
В Азербайджане начиная с вечера завтрашнего дня снизится температура воздуха
7 октября 2024 г. 17:26
Кобахидзе счел абсолютно реальным восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем
Кобахидзе счел "абсолютно реальным" восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем
11 октября 2024 г. 00:41
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 30 градусов
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 30 градусов
9 октября 2024 г. 13:17
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер
13 октября 2024 г. 12:14
Министр экологии Кот-д'Ивуара: На COP29 в Баку будут приняты критически важные решения
Министр экологии Кот-д'Ивуара: На COP29 в Баку будут приняты критически важные решения
12 октября 2024 г. 09:46
Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла
Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла
12 октября 2024 г. 12:32
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град
10 октября 2024 г. 13:08
В Грузии назвали сроки голосования по вопросу импичмента Зурабишвили
В Грузии назвали сроки голосования по вопросу импичмента Зурабишвили
11 октября 2024 г. 00:22
В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое предупреждение
7 октября 2024 г. 16:41
Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону будут выплачены завтра
Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону будут выплачены завтра
9 октября 2024 г. 11:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi