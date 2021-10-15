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Британия ужесточит выдачу виз для лиц из стран, не сотрудничающих по вопросам реадмиссии

Британия ужесточит выдачу виз для лиц из стран, не сотрудничающих по вопросам реадмиссии Министерство внутренних дел Великобритании получит возможность ужесточить процедуру выдачи виз для заявителей из тех стран, которые отказываются сотрудничать с Лондоном по вопросам реадмиссии лиц, признанных виновными в совершении различного рода преступл
Другие страны
15 октября 2021 г. 18:10
Британия ужесточит выдачу виз для лиц из стран, не сотрудничающих по вопросам реадмиссии

Министерство внутренних дел Великобритании получит возможность ужесточить процедуру выдачи виз для заявителей из тех стран, которые отказываются сотрудничать с Лондоном по вопросам реадмиссии лиц, признанных виновными в совершении различного рода преступлений.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, подобные полномочия будут предоставлены правительству Великобритании в рамках проводимой реформы миграционного законодательства.

Подчеркивается, что британское МВД после утверждения изменений в парламенте сможет полностью приостанавливать выдачу виз для жителей ряда стран, а также повышать стоимость визового сбора на дополнительные 190 фунтов стерлингов или увеличивать сроки рассмотрения заявлений. При этом подобные меры в случае необходимости будут распространяться на все категории виз, включая рабочую, студенческую и туристическую. Целью данных законодательных изменений является попытка британских властей привлечь как можно большее число государств к сотрудничеству по вопросам реадмиссии совершивших правонарушения иностранных граждан.

"Великобритания на протяжении своей истории была открыта миру, но мы обоснованно ожидаем от наших международных партнеров работать с нами, чтобы депортировать из страны тех, у кого нет права находиться в Великобритании", - указала глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател.

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