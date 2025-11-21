Британия утвердила план отправки войск в Украину после окончания боевых действий

Великобритания утвердила планы по развертыванию войск в Украине после возможного окончания активных боевых действий.

Как передает Report, об этом агентству Bloomberg сообщил глава британского Минобороны Джон Хили.

Согласно утвержденному плану, британский контингент будет расположен в глубоких тыловых районах, вдали от линии фронта и российской границы. Основной задачей британских военнослужащих станет обучение и инструктирование украинских вооруженных сил непосредственно на территории страны.

Помимо образовательной миссии, британские войска планируется задействовать для поддержания мира, патрулирования воздушного пространства и участия в расширении совместной Черноморской оперативной группы. Эта группа, включая силы Турции, Румынии и Болгарии, займется разминированием и открытием морских путей для судоходства.

Предварительный бюджет развертывания оценивается примерно в 100 млн фунтов стерлингов.