    Британия утвердила план отправки войск в Украину после окончания боевых действий

    Другие страны
    • 21 ноября, 2025
    • 17:16
    Британия утвердила план отправки войск в Украину после окончания боевых действий

    Великобритания утвердила планы по развертыванию войск в Украине после возможного окончания активных боевых действий.

    Как передает Report, об этом агентству Bloomberg сообщил глава британского Минобороны Джон Хили.

    Согласно утвержденному плану, британский контингент будет расположен в глубоких тыловых районах, вдали от линии фронта и российской границы. Основной задачей британских военнослужащих станет обучение и инструктирование украинских вооруженных сил непосредственно на территории страны.

    Помимо образовательной миссии, британские войска планируется задействовать для поддержания мира, патрулирования воздушного пространства и участия в расширении совместной Черноморской оперативной группы. Эта группа, включая силы Турции, Румынии и Болгарии, займется разминированием и открытием морских путей для судоходства.

    Предварительный бюджет развертывания оценивается примерно в 100 млн фунтов стерлингов.

