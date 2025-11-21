Britaniya hərbi əməliyyatlar başa çatdıqdan sonra Ukraynaya qoşun göndərmək planını təsdiqləyib
- 21 noyabr, 2025
- 17:41
Böyük Britaniya aktiv döyüş əməliyyatları başa çatdıqdan sonra Ukraynaya qoşun göndərmək planlarını təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Britaniyanın müdafiə naziri Con Hili "Bloomberg" agentliyinə bildirib.
Təsdiqlənmiş plana əsasən, Britaniya kontingenti cəbhə xəttindən və Rusiya sərhədindən uzaqda, arxa cəbhədə yerləşəcək. Britaniya hərbçilərinin əsas vəzifəsi Ukrayna silahlı qüvvələrinə birbaşa ölkə ərazisində təlim keçmək olacaq.
Təhsil missiyası ilə yanaşı, Britaniya qoşunlarının sülhün qorunması, hava məkanında patrul xidməti və Qara dəniz əməliyyat qrupunun genişləndirilməsində iştirak etməsi planlaşdırılır. Bu qrup, o cümlədən Türkiyə, Rumıniya və Bolqarıstan qüvvələri minatəmizləmə və gəmiçilik üçün dəniz yollarının açılması ilə məşğul olacaq.
İlkin büdcə təxminən 100 milyon funt sterlinq məbləğində qiymətləndirilir.