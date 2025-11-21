İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu

    Britaniya hərbi əməliyyatlar başa çatdıqdan sonra Ukraynaya qoşun göndərmək planını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    • 21 noyabr, 2025
    • 17:41
    Britaniya hərbi əməliyyatlar başa çatdıqdan sonra Ukraynaya qoşun göndərmək planını təsdiqləyib

    Böyük Britaniya aktiv döyüş əməliyyatları başa çatdıqdan sonra Ukraynaya qoşun göndərmək planlarını təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Britaniyanın müdafiə naziri Con Hili "Bloomberg" agentliyinə bildirib.

    Təsdiqlənmiş plana əsasən, Britaniya kontingenti cəbhə xəttindən və Rusiya sərhədindən uzaqda, arxa cəbhədə yerləşəcək. Britaniya hərbçilərinin əsas vəzifəsi Ukrayna silahlı qüvvələrinə birbaşa ölkə ərazisində təlim keçmək olacaq.

    Təhsil missiyası ilə yanaşı, Britaniya qoşunlarının sülhün qorunması, hava məkanında patrul xidməti və Qara dəniz əməliyyat qrupunun genişləndirilməsində iştirak etməsi planlaşdırılır. Bu qrup, o cümlədən Türkiyə, Rumıniya və Bolqarıstan qüvvələri minatəmizləmə və gəmiçilik üçün dəniz yollarının açılması ilə məşğul olacaq.

    İlkin büdcə təxminən 100 milyon funt sterlinq məbləğində qiymətləndirilir.

    Britaniya Ukrayna qoşun
    Британия утвердила план отправки войск в Украину после окончания боевых действий

    Son xəbərlər

    18:00

    Yuri Qusev: Ukrayna Azərbaycanın köməyini və qarşılıqlı olaraq suverenliyin dəstəyini qiymətləndirir

    Xarici siyasət
    17:59
    Foto

    Azərbaycan güləşçiləri İslamiadanın son günündə 4 medal qazanıblar - YENİLƏNİB-3

    Fərdi
    17:53
    Foto

    Sabunçu Tibb Mərkəzində süni oynağın qoyulması əməliyyatına başlanılıb

    Sağlamlıq
    17:53
    Foto

    Daşkənddə Özbəkistan–Azərbaycan Gənclər Konfransı keçirilib

    Xarici siyasət
    17:49

    Paşinyan Tokayevi Ermənistana dövlət səfərinə dəvət edib

    Region
    17:48

    Noyabr ayının pensiyaları tam ödənilib

    Sosial müdafiə
    17:41

    Britaniya hərbi əməliyyatlar başa çatdıqdan sonra Ukraynaya qoşun göndərmək planını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    17:40

    Azər Həşimov: "Güman edirəm ki, "Karvan-Yevlax" Premyer Liqada qalacaq"

    Futbol
    17:40
    Foto

    Əli Əsədov Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının baş katibi ilə görüşüb

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti