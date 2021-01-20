Британия установила новый суточный антирекорд по числу жертв COVID-19

Суточный прирост числа умерших от COVID-19 в Британии составил рекордные с начала пандемии 1 820 человек, количество заразившихся с подтвержденным диагнозом составило 38 905.

Суточный прирост числа умерших от COVID-19 в Британии составил рекордные с начала пандемии 1 820 человек, количество заразившихся с подтвержденным диагнозом составило 38 905.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные минздрава страны.

Напомним, что днем ранее в стране было зарегистрировано 33 355 случаев заболевания, скончались 1 610 человек.

Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у более чем 3,5 миллиона человек, скончались 93 290 человек. Согласно последним статистическим данным, Британия находится сейчас на первом месте в мире по суточным показателям смертности.