Британия собрала более $1,3 млрд в Международный фонд помощи Украине

Более £1 млрд ($1,3 млрд) были внесены донорами в учрежденный Великобританией Международный фонд помощи Украине.

Более £1 млрд ($1,3 млрд) были внесены донорами в учрежденный Великобританией Международный фонд помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

Отмечается, что 3 сентября в ходе визита министра обороны Украины Рустема Умерова в Лондон был подписан контракт о выделении £300 млн ($395 млн) из этого фонда на закупку 120 тыс. снарядов для советских 152-мм артиллерийских орудий, стоящих на вооружении ВСУ. Впервые об этом контракте, который будет реализован в течение 1,5 года, было объявлено в июле.

Помимо Великобритании, взносы в фонд, основанный в 2022 году, также осуществили Австралия, Дания, Исландия, Литва, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия и Швеция. Глава британского Минобороны Джон Хили на встрече с Умеровым также подтвердил, что Лондон будет ежегодно на двусторонней основе предоставлять Киеву помощь на сумму £3 млрд ($3,9 млрд).