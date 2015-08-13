Британия решила заявить протест Эквадору из-за Ассанжа

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Власти Великобритании сообщили о намерении выразить официальный протест Эквадору за предоставление убежища основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

"Эквадор должен осознать, что его решение укрыть господина Ассанжа более трех лет назад стало препятствием на пути к восстановлению справедливости", - говорится в заявлении министра МИД Великобритании Хьюго Свайра.

Ранее в четверг стало известно о том, что прокуратура Швеции сняла часть обвинений с Ассанжа в связи с истечением срока давности по этим делам.

Решение касается обвинений по двум эпизодам сексуального домогательства, о которых предполагаемые жертвы Ассанжа заявили ровно пять лет назад.

18 августа с Ассанжа будут сняты обвинения еще по двум эпизодам. Таким образом, за основателем WikiLeaks останется обвинение по одному эпизоду изнасилования, срок которого истечет 17 августа 2020 года.

Основатель скандального ресурса находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 19 июня 2012 года, где ему предоставлено политическое убежище.

По шведским законам, прежде чем предъявить обвинение Ассанжу, его должны допросить в рамках предварительного расследования. До сих пор Швеции этого сделать не удалось.