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    Британия расширила санкции в отношении РФ

    Другие страны
    • 01 октября, 2026
    • 13:30
    Британия расширила санкции в отношении РФ

    Великобритания объявила о введении 31 новой санкционной меры в отношении России.

    Как передает Report, об этом говорится на сайте правительства Великобритании.

    Санкции затронули 23 физических и юридических лица, а также восемь судов. В частности, ограничения введены против судов, которые используются для перевозки российского сжиженного природного газа в обход санкций, а также лиц, которых Лондон связывает с распространением пророссийской дезинформации и нарушениями прав украинских граждан.

    Кроме того, ограничения коснулись четырех граждан Грузии, которых Лондон связывает с распространением пророссийской дезинформации.

    В рамках пакета также введены ограничения против трех судов, которые британская сторона относит к теневому флоту, двух судов, оказывающих им услуги по бункеровке, и трех российских ледокольных судов.

    Согласно сообщению, в отношении физических и юридических лиц предусмотрены замораживание активов и ограничения на предоставление трастовых услуг, а для физических лиц также запрет на въезд в Великобританию. В отношении судов введены ограничения на судоходство и торговые операции.

    В британском МИД также сообщили о продлении на ограниченный срок действия отдельных лицензий на морскую перевозку сжиженного природного газа для обеспечения энергетической безопасности Японии и Республики Корея.

    Антироссийские санкции Великобритания Российская Федерация (РФ)
    Britaniya Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirib
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