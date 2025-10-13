Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    • 13 октября, 2025
    • 02:10
    Британия проведет международную конференцию по восстановлению Газы

    Великобритания проведет на текущей неделе международную конференцию с участием представителей бизнеса для обсуждения восстановления сектора Газа.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера.

    Отмечается, что "Великобритания сыграет ведущую роль в следующей фазе мирного плана" по Газе, в том числе путем проведения "трехдневной конференции по восстановлению и реконструкции" анклава. "Конференцию посетят несколько международных партнеров, включая Германию, Италию, Саудовскую Аравию, Иорданию и Палестинскую национальную администрацию, а также частный сектор и представители финансовых программ международного развития, включая Европейский банк реконструкции и развития и Всемирный банк", - сказано в заявлении.

    В канцелярии Стармера добавили, что мероприятие будет посвящено вопросам послевоенного устройства Газы. "Дискуссии также будут затрагивать усилия по поддержанию трансформации Палестинской национальной администрации, - подчеркивается в сообщении. - Процесс реконструкции будет возглавляться палестинцами, а радикальное движение ХАМАС не будет играть какой-либо роли в будущем управлении Газой".

    Кроме того, британские власти анонсировали, что на этой неделе в рамках усилий по урегулированию конфликта в Газе глава МИД Соединенного Королевства Иветт Купер встретится в Лондоне с наследным принцем Иордании Хусейном бен Абдаллой.

