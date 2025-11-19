Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Британия построит 13 заводов по производству оружия и взрывчатых веществ

    Другие страны
    • 19 ноября, 2025
    • 10:26
    Британия построит 13 заводов по производству оружия и взрывчатых веществ

    Великобритания построит 13 высокотехнологичных предприятий по производству вооружений и взрывчатых веществ в рамках военной реформы для повышения потенциала ВС.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на министра обороны Джона Хили.

    По его словам, на этой неделе на Британских островах будут открыты два завода по производству беспилотников.

    Минобороны уже профинансировало "впервые почти за два десятилетия" несколько технико-экономических обоснований строительства новых заводов для производства крупных объемов взрывчатых веществ и топлива. По утверждению Хили, увеличение инвестиций в военный сектор принесет "оборонные дивиденды", которые будут стимулировать экономический рост.

    Британия также планирует реализовать программу модернизации королевских ВС, которая предусматривает строительство 12 атомных подлодок, инвестиции в обновление ядерных сил сдерживания, разработку передовых систем противовоздушной и противоракетной обороны и массовое производство беспилотников. По оценке издания, реализация планов обойдется бюджету примерно в £70 млрд ($95 млрд).

    Великобритания

