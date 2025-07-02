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Британия получит способные нести ядерное оружие истребители к 2030 году

Британия получит способные нести ядерное оружие истребители к 2030 году Великобритания начнет получать первые истребители F-35A, способные нести ядерные бомбы, к концу текущего десятилетия.
Другие страны
2 июля 2025 г. 18:20
Британия получит способные нести ядерное оружие истребители к 2030 году

Великобритания начнет получать первые истребители F-35A, способные нести ядерные бомбы, к концу текущего десятилетия.

Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили.

"Я ожидаю, что F-35A начнут поступать (на вооружение) до конца этого десятилетия", - сказал он, отвечая на вопросы членов комитета по обороне Палаты общин (нижней палаты) британского парламента.

Напомним, что 24 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что Лондон закупит у США 12 истребителей F-35A, способных нести тактические термоядерные авиабомбы B61-12. Таким образом в Соединенное Королевство вернутся воздушные носители ядерного оружия.

В 2008 году США вывезли с авиабазы Лейкенхит на востоке Англии свои ядерные арсеналы, которые размещались в Великобритании с 1949 года. В настоящее время ядерное оружие Соединенного Королевства размещено исключительно на четырех субмаринах типа Vanguard, которые несут американские баллистические ракеты Trident II (D5).

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