Британия планирует достичь сделки с Евросоюзом по Brexit до марта 2019 года

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Великобритания намерена достичь сделки с ЕС по Brexit до фактического выхода страны из ЕС - марта 2019 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель британского министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса.

"Мы работаем над достижением соглашения по финальной сделке в заблаговременные сроки до того, как мы покинем ЕС в марте 2019 года. После того, как сделка будет согласована, мы выполним наше давнее обязательство по голосованию в обеих палатах", - говорится в сообщении офиса министра.

Британия ожидает, что Европарламент также одобрит достигнутое соглашение до выхода Соединенного Королевства из ЕС.