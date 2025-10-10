Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Британия передала Украине сотни ракет для ПВО раньше срока

    Другие страны
    • 10 октября, 2025
    • 17:42
    Британия передала Украине сотни ракет для ПВО раньше срока

    Сотни ракет противовоздушной обороны были доставлены в Украину на пять месяцев раньше запланированного срока.

    Как передает Report со ссылкой на Министерство обороны Великобритании, министр по вопросам оборонной готовности и промышленности Великобритании Люк Поллард возглавил торговую делегацию, которая на этой неделе посетила Киев с целью увеличения военной поддержки Украины.

    Как отмечается, ракеты произведены на предприятии в Белфасте (Северная Ирландия) и переданы в рамках программы военной помощи Великобритании. Речь идет о легких многоцелевых ракетах (LMM), которые Украина использует для защиты своего воздушного пространства с начала войны в феврале 2022 года.

    По данным британского Министерства обороны, производство этих ракет обеспечивает 200 новых рабочих мест и поддерживает еще около 700, способствуя экономическому росту и реализации промышленного плана правительства.

    "Последний этап соглашения на сумму 1.6 млрд фунтов стерлингов, подписанного в начале года, позволит интегрировать эти ракеты, обеспечивающие победу в боях, в систему противовоздушной обороны Украины, что является важным шагом для развития собственных суверенных возможностей Украины", - говорится в сообщении ведомства.

