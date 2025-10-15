Британия отправит военных инструкторов в Молдову для обучения борьбе с дронами

Великобритания отправит военных специалистов в Молдову, которые будут обучать местных военнослужащих тактике борьбы с беспилотниками.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

В нем сказано, что "в Молдову будут направлены британские военные эксперты, специализирующиеся на борьбе с беспилотниками". Отмечается, что они "помогут обучить Вооруженные силы Молдавии тактике борьбы с БПЛА".