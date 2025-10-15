Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Британия отправит военных инструкторов в Молдову для обучения борьбе с дронами

    Другие страны
    15 октября, 2025
    02:23
    Британия отправит военных инструкторов в Молдову для обучения борьбе с дронами

    Великобритания отправит военных специалистов в Молдову, которые будут обучать местных военнослужащих тактике борьбы с беспилотниками.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

    В нем сказано, что "в Молдову будут направлены британские военные эксперты, специализирующиеся на борьбе с беспилотниками". Отмечается, что они "помогут обучить Вооруженные силы Молдавии тактике борьбы с БПЛА".

