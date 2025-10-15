İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Digər ölkələr
    • 15 oktyabr, 2025
    • 02:25
    Britaniya PUA-lara qarşı mübarizədə Moldovaya kömək edəcək

    Böyük Britaniya yerli hərbçilərə pilotsuz uçuş aparatlarına (PUA) qarşı mübarizə taktikasını öyrətmək məqsədilə Moldovaya hərbi mütəxəssislər göndərəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Böyük Britaniya Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında qeyd olunub.

    Bəyanatda bildirilib ki, Moldovaya PUA-lara qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış britaniyalı hərbi ekspertlər göndəriləcək. Həmçinin vurğulanır ki, onlar Moldova Silahlı Qüvvələrinə PUA-lara qarşı mübarizə taktikasını öyrədəcəklər.

    Британия отправит военных инструкторов в Молдову для обучения борьбе с дронами

