Britaniya PUA-lara qarşı mübarizədə Moldovaya kömək edəcək
Digər ölkələr
- 15 oktyabr, 2025
- 02:25
Böyük Britaniya yerli hərbçilərə pilotsuz uçuş aparatlarına (PUA) qarşı mübarizə taktikasını öyrətmək məqsədilə Moldovaya hərbi mütəxəssislər göndərəcək.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Böyük Britaniya Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında qeyd olunub.
Bəyanatda bildirilib ki, Moldovaya PUA-lara qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış britaniyalı hərbi ekspertlər göndəriləcək. Həmçinin vurğulanır ki, onlar Moldova Silahlı Qüvvələrinə PUA-lara qarşı mübarizə taktikasını öyrədəcəklər.
