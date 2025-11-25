Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Британия направит в Украину новую партию ракет для ПВО

    Другие страны
    • 25 ноября, 2025
    • 23:54
    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе онлайн-заседания "коалиции желающих" во вторник анонсировал поставку Лондоном киеву новой партии ракет для ПВО.

    Как передает Report со ссылкой на газету Guardian, Стармер призвал лидеров стран "коалиции" дать твердые обязательства в отношении возможного размещения военного контингента в Украине.

    "В ближайшие недели Великобритания направит в Украину больше ракет противовоздушной обороны", - сказал премьер.

    Стармер также призвал к полному эмбарго на поставки российских энергоносителей, чтобы продолжить давление на Москву, заявив, что недавние меры уже оказали влияние.

    По его словам, переговоры о возможном прекращении огня в Украине продвигаются в позитивном направлении. "Украина предложила некоторые конструктивные изменения плана США по урегулированию, которые поддержали европейские союзники Киева", - цитирует его издание.

    Britaniya Ukraynaya HHM raketlərinin yeni partiyasını göndərəcək

