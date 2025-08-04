Британия направит 132 миллиона долларов на борьбу с нелегальной миграцией

Власти Великобритании направят дополнительные 132 миллиона долларов на борьбу с нелегальной миграцией через Ла-Манш.

Власти Великобритании направят дополнительные 132 миллиона долларов на борьбу с нелегальной миграцией через Ла-Манш.

Как передает Report, об этом сообщает газета Guardian со ссылкой на МВД страны.

"Министры потратят дополнительные 100 миллионов фунтов стерлингов (около 132 миллионов долларов – ред.) на меры по сдерживанию пересечений через Ла-Манш, в том числе в рамках соглашения (об обмене мигрантами – ред.) с Францией", - пишет издание.

По его данным, средства будут направлены на оплату работы дополнительных 300 сотрудников Национального агентства по борьбе с преступностью, а также на новое оборудование и технологии для усиления сбора данных о бандах, организующих незаконную перевозку мигрантов в Великобританию.