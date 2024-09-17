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Британия направит $100 млн на укрепление безопасности границ

Британия направит $100 млн на укрепление безопасности границ Правительство Великобритании направит 75 млн фунтов стерлингов (100 млн долларов) на укрепление безопасности границ страны.
Другие страны
17 сентября 2024 г. 19:07
Британия направит $100 млн на укрепление безопасности границ

Правительство Великобритании направит 75 млн фунтов стерлингов (100 млн долларов) на укрепление безопасности границ страны.

Как передает Report, об этом объявила глава британского МВД Иветт Купер, слова которой приводятся на сайте ее ведомства.

Отмечается, что средства пойдут на финансирование учрежденного новым правительством лейбористов Пограничного командования, полиции и Национального агентства по борьбе с преступностью.

По данным ведомства, дополнительные средства, выделенные на меры по борьбе с нелегальной миграцией еще правительством консерваторов, должны позволить увеличить число пограничников и следователей, а также внедрить передовые технологии наблюдения, сбора и обработки данных.

"Преступные группировки подрывают безопасность наших границ, ставят под угрозу жизни людей, и это сходит им с рук. Пограничное командование пересмотрит и модернизирует подходы к борьбе с группировками, занимающимися незаконной транспортировкой мигрантов и торговлей людьми, чтобы укрепить безопасность наших границ", - заявила Купер.

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