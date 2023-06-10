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Британия намерена оказать Украине гуманитарную помощь на $20 млн

Британия намерена оказать Украине гуманитарную помощь на $20 млн Правительство Великобритании выделит дополнительные £16 млн ($20 млн по текущему курсу) для оказания помощи пострадавшим в результате ЧП на Каховской ГЭС.
Другие страны
10 июня 2023 г. 18:32
Британия намерена оказать Украине гуманитарную помощь на $20 млн

Правительство Великобритании выделит дополнительные £16 млн ($20 млн по текущему курсу) для оказания помощи пострадавшим в результате ЧП на Каховской ГЭС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном МИД королевства.

"Финансирование со стороны Соединенного Королевства поможет гуманитарным организациям оказывать помощь нуждающимся и включает в себя £10 млн для движения Красного Креста, £5 млн для Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) и £1 млн для Международной организации по миграции, - говорится в документе. - Чтобы помочь в проведении спасательных работ и ликвидации последствий наводнения министерство также направит в Украину лодки, фильтры для воды большого объема, насосы и забродные комбинезоны".

В министерстве сообщают, что в Херсон уже доставлено два британских спасательных судна, поисково-спасательное оборудование и наборы для оказания медицинской помощи. Остальные грузы должны начать поступать в пострадавшие районы на следующей неделе.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya Ukraynaya humanitar yardım göstərəcək

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