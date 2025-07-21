О нас

Британия намерена объявить 50-дневную кампанию по вооружению Украины

Британия намерена объявить 50-дневную кампанию по вооружению Украины Министр обороны Великобритании Джон Хили на заседании контактной группы по обороне Украины призовет Запад к увеличению военной поддержки Киева.
Другие страны
21 июля 2025 г. 09:16
Британия намерена объявить 50-дневную кампанию по вооружению Украины

Министр обороны Великобритании Джон Хили на заседании контактной группы по обороне Украины призовет страны-партнеры к увеличению военной поддержки Киева.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По ее информации, в своем выступлении Хили призовет участников группы организовать кампанию по вооружению Украины сроком в 50 дней и поддержит предложение президента США Дональда Трампа, который 14 июля пригрозил введением новых санкций в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию в Украине.

Также сообщается, что на встрече Германия и Великобритания могут договориться о закупке дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны, используя финансирование в размере €170 млн от Берлина.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

NYT: Alaska Airlines приостановила все свои рейсы по неизвестной причине
NYT: Alaska Airlines приостановила все свои рейсы по неизвестной причине
21 июля 2025 г. 08:52
МИД КНР: Глава Еврокомиссии и председатель Евросовета посетят Китай 24 июля
МИД КНР: Глава Еврокомиссии и председатель Евросовета посетят Китай 24 июля
21 июля 2025 г. 07:26
Китай заявил, что примет решительные меры в ответ на 18-й пакет санкций ЕС
Китай заявил, что примет решительные меры в ответ на 18-й пакет санкций ЕС
21 июля 2025 г. 06:47
Число жертв наводнений в Южной Корее выросло до 18 человек
Число жертв наводнений в Южной Корее выросло до 18 человек
21 июля 2025 г. 05:53
Рейтинг Макрона опустился до рекордно низкого уровня
Рейтинг Макрона опустился до рекордно низкого уровня
21 июля 2025 г. 05:19
СМИ: Хакеры атаковали ведомства США из-за уязвимости программы Microsoft
СМИ: Хакеры атаковали ведомства США из-за уязвимости программы Microsoft
21 июля 2025 г. 04:42
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3
21 июля 2025 г. 04:28
Трамп снова обвинил The Wall Street Journal в дезинформации
Трамп снова обвинил The Wall Street Journal в дезинформации
21 июля 2025 г. 00:54
Правящая в Японии коалиция потеряла большинство в верхней палате парламента
Правящая в Японии коалиция потеряла большинство в верхней палате парламента
21 июля 2025 г. 00:19
СМИ: В ДРК продолжаются бои, несмотря на договоренность о прекращении огня
СМИ: В ДРК продолжаются бои, несмотря на договоренность о прекращении огня
20 июля 2025 г. 22:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi