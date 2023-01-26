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Британия надеется поставить танки Challenger 2 на Украину к концу марта

Британия надеется поставить танки Challenger 2 на Украину к концу марта Великобритания надеется, что обещанные Лондоном танки Challenger 2 поступят на Украину в конце марта.
Другие страны
26 января 2023 г. 17:19
Британия надеется поставить танки Challenger 2 на Украину к концу марта

Великобритания надеется, что обещанные Лондоном танки Challenger 2 поступят на Украину в конце марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил, выступая в четверг в Палате общин британского парламента, первый замминистра обороны Соединенного Королевства Алекс Чак.

"Наше намерение таково, это будет в конце марта", - сказал он. "До этого момента будет [осуществлена] на самом деле значительная программа подготовки не только танковых экипажей, которые будут управлять этими машинами, но также тех, кто будет отвечать за их обслуживание", - сообщил Чак.

По его словам, подготовка украинских военнослужащих по управлению и обслуживанию танков должна начаться уже в понедельник, 30 января. Она будет вестись параллельно с подготовкой военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая была начата еще в 2014 году.

14 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Лондон отправит на Украину 14 британских основных боевых танков Challenger 2, 200 единиц другой бронетехники, дополнительные артиллерийские боеприпасы и ракеты разных типов.

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