    Британия изучает вариант размещения мигрантов на военных объектах

    Другие страны
    • 07 сентября, 2025
    • 17:03
    Власти Великобритании рассматривают возможность использования военных объектов для размещения мигрантов, на данный момент пребывающих в гостиницах.

    Как передает Report, об этом заявил глава Минобороны Королевства Джон Хили в интервью телеканалу Sky News.

    "Мы рассматриваем возможность использования военных и невоенных объектов для временного размещения людей, прибывающих на небольших лодках", - сказал министр.

    В понедельник на тот момент министр внутренних дел, а сейчас глава МИД Иветт Купер подтвердила намерение правительства закрыть все гостиницы, в которых размещены беженцы, до следующих выборов в 2029 году. Критики настаивают на том, что проблему гостиниц, которые зачастую расположены в центрах городов и, как считается, являются причиной роста преступности, нужно решать уже сейчас.

    Напомним, что в 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.

    мигранты размещение Джон Хили Министерство обороны Великобритании
    Britaniya miqrantların hərbi obyektlərdə yerləşdirilməsi variantını araşdırır
    UK says more military sites could house asylum seekers

