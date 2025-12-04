Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Великобритания и Норвегия усилят патрулирование на севере Атлантического океана

    04 декабря, 2025
    14:30
    ВМС Великобритании и Норвегии усилят наблюдение в северных районах Атлантического океана, чтобы обеспечить сохранность важнейшей морской инфраструктуры.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявило британское Минобороны.

    "Ключевую инфраструктуру Великобритании защитят от российских подлодок благодаря первому в своем роде оборонному соглашению, в рамках которого ВМС Великобритании и Норвегии будут действовать бок о бок в Северной Атлантике", - сказано в заявление.

    Соглашение об этом будет подписано позднее 4 декабря.

    Патрулированием займутся фрегаты типа 26, восемь британских и как минимум пять норвежских.

    "Фрегаты типа 26 будут патрулировать стратегически важный район между Гренландией, Норвегией и Великобританией, отслеживая морскую активность России и защищая важнейшую инфраструктуру, включая подводные кабели связи и трубопроводы, по которым поступает необходимая информация, электричество и газ", - разъяснило министерство.

    Кроме того, соглашение предусматривает развитие программ судов снабжения, которые будут служить плавучими базами для беспилотных аппаратов, занятых поиском мин и разминированием, и для систем ведения боевых действий под водой. Страны намерены возглавить усилия НАТО по развертыванию автономных систем на Крайнем Севере.

    Великобритания и Норвегия также хотят активизировать совместные военные учения, а Королевская морская пехота будут тренироваться в Норвегии для подготовки к ведению действий в холодных условиях. Также британские ВМС поставят на вооружение норвежские противокорабельные ракеты, и стороны будут развивать программу торпед Sting Ray.

