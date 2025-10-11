Британия и НАТО провели 12-часовое воздушное патрулирование у границ с РФ

Великобритания провела 12-часовой полет совместно с США и странами НАТО для патрулирования границы с РФ на фоне участившихся случаев проникновения российских беспилотников в воздушное пространство стран альянса.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление британского министра обороны Джона Хили.

"Это была масштабная совместная миссия с нашими союзниками из США и НАТО. Миссия не только предоставила ценную информацию для повышения оперативной осведомлённости наших Вооружённых сил, но и послала мощный сигнал о единстве НАТО [президенту России Владимиру] Путину и нашим противникам", - сказал он.

Ранее в октябре лидеры Европейского союза поддержали планы по усилению защиты блока от российских беспилотников.