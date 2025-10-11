Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Британия и НАТО провели 12-часовое воздушное патрулирование у границ с РФ

    Другие страны
    • 11 октября, 2025
    • 16:17
    Британия и НАТО провели 12-часовое воздушное патрулирование у границ с РФ

    Великобритания провела 12-часовой полет совместно с США и странами НАТО для патрулирования границы с РФ на фоне участившихся случаев проникновения российских беспилотников в воздушное пространство стран альянса.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление британского министра обороны Джона Хили.

    "Это была масштабная совместная миссия с нашими союзниками из США и НАТО. Миссия не только предоставила ценную информацию для повышения оперативной осведомлённости наших Вооружённых сил, но и послала мощный сигнал о единстве НАТО [президенту России Владимиру] Путину и нашим противникам", - сказал он.

    Ранее в октябре лидеры Европейского союза поддержали планы по усилению защиты блока от российских беспилотников.

