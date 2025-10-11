Британия и НАТО провели 12-часовое воздушное патрулирование у границ с РФ
Другие страны
- 11 октября, 2025
- 16:17
Великобритания провела 12-часовой полет совместно с США и странами НАТО для патрулирования границы с РФ на фоне участившихся случаев проникновения российских беспилотников в воздушное пространство стран альянса.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление британского министра обороны Джона Хили.
"Это была масштабная совместная миссия с нашими союзниками из США и НАТО. Миссия не только предоставила ценную информацию для повышения оперативной осведомлённости наших Вооружённых сил, но и послала мощный сигнал о единстве НАТО [президенту России Владимиру] Путину и нашим противникам", - сказал он.
Ранее в октябре лидеры Европейского союза поддержали планы по усилению защиты блока от российских беспилотников.
Последние новости
16:56
В Гяндже пройдет чемпионат Европы по аэробной гимнастикеИндивидуальные
16:54
Вучич: Сербия сильно разочарована позицией России по поставкам газаЭнергетика
16:45
Премьер: Грузия намерена восстановить отношения с США с чистого листаВ регионе
16:44
Кобахидзе: Моральная ответственность за события 4 октября лежит на всех участникахВ регионе
16:35
Зеленский и Трамп проводят телефонный разговорДругие страны
16:35
Ермак: Украина и ОАЭ обсудили инвестиции в энергетику, инфраструктуру и АПКДругие страны
16:29
Стив Уиткофф и глава CENTCOM посетили пост ЦАХАЛ в ГазеДругие страны
16:23
Международный эксперт призвал активизировать работу по прояснению судеб пропавших без вестиВнешняя политика
16:19
Фото